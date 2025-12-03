YemenEXtra
Enemy issues administrative detention orders against 34 Palestinian prisoners

The Palestinian Prisoners’ Media Office stated on Wednesday that the Israeli enemy authorities have issued and renewed administrative detention orders against 34 Palestinian prisoners from the occupied West Bank.

The office explained in a statement reviewed by the Yemeni News Agency (Saba) that the list includes 34 Palestinian prisoners against whom administrative detention orders have been issued, including new orders ranging from four to six months.

